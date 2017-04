Tartaruga ‘mutante’ de duas cabeças e seis patas é encontrada na China

Uma tartaruga ‘mutante‘ de duas cabeças e seis patas foi encontrada em uma loja de animais na província de Shanxi, na China, informa o RT.com. O bichinho, ainda bebê, foi achado por Wong, dono da loja, ao abrir uma caixa de tartarugas vinda do Brasil.

Acredita-se que tartaruga tenha entre dois e três meses e anda tranquilamente. Ela usa as seis patas normalmente e as cabeças têm movimentos individuais. Pesquisadores do Instituto de Medicina Life Sciences, de Shanxi, disseram aos meios de comunicação chineses que a anomalia foi causada por mutação genética, assim como em um ser humano.

Rapidamente a ‘tortuga’ virou notícia e muito popular na cidade, fazendo que os cidadãos lotassem a loja de Wong para vê-la. Vizinhos alegam que a mutação foi causada pela água local bastante poluída.

Como diria as Tartarugas Ninjas, Cowabunga!

Veja abaixo:

Fonte: Vírgula UOL