Tarifa de ônibus sobe para R$ 3,95 na cidade do Rio

A tarifa de ônibus urbano da cidade do Rio de Janeiro subiu hoje (21) de R$ 3,60 para R$ 3,95. O aumento foi autorizado na terça-feira (19) pela desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.

De acordo com a desembargadora, o valor de R$ 3,95 é uma tarifa provisória de equilíbrio, que fica em vigor até o fim deste ano, enquanto é concluída a auditoria contratada pela prefeitura para promover a revisão tarifária e definir o novo preço da passagem de acordo com os termos previstos no contrato de concessão.

Segundo a magistrada, não se pode permitir que, durante esse período de auditoria, o sistema de ônibus urbanos do Rio entre em colapso, devido à imposição de uma tarifa insuficiente para manter os serviços.

A decisão da desembargadora suspendeu os efeitos da liminar concedida no último dia 14, pela 14ª Vara de Fazenda Pública, que, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio, impediu o aumento autorizado pela prefeitura após acordo com as empresas de ônibus, que deveria ter entrado em vigor no último domingo (17). O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão.

