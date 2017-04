Taques vistoria in loco obras em rodovias que ligam Cuiabá à Chapada

Sem dar descanso à sua equipe, o governador tucano, Pedro Taques, neste sábado (08), trocou as primeiras comemorações do aniversário de 298 anos de Cuiabá – e acompanhado de parte de seu staff -, foi vistoriar in loco as obras de duplicação da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, e da Rodovia Helder Cândia (MT-010), a popular ‘Estrada da Guia’.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) executa a duplicação de 3,6 km da rodovia MT-251, no perímetro urbano, no trecho localizado entre o entroncamento com a Rodovia Helder Cândia (MT-010), e o trevo de acesso ao bairro Jardim Vitória (Fundação Bradesco).

Simultaneamente, a Sinfra segue com a obra de duplicação de 4,9 km da ‘Estrada da Guia’. Nesta primeira etapa, foi feita a reconstrução da atual pista localizada no perímetro urbano de Cuiabá, e também a limpeza das margens da via.

Agora, está sendo feita a abertura das rotas alternativas para desafogar o trânsito de veículos no momento de maior ‘pico’ da obra.

Com o início de mais esta obra, todas as saídas estaduais da Capital, incluindo a MT-040 que dá acesso a Santo Antonio de Leveger, estão sendo duplicadas simultaneamente. Um feito inédito da atual administração do Governo do Estado, e que atende a antigas reivindicações da população mato-grossense.

O ritmo das obras deve ser intensificado com o fim do período chuvoso no estado. Na MT-251 e MT-010, serão duas pistas com três faixas de rolamento com 3,5 metros de largura, ciclovia localizada no canteiro central e cinco metros de calçada em cada lado da via. Além disso, serão construídas rotatórias para melhorar o trânsito nestes locais.