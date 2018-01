Taques visita novo PS nesta segunda

O governador Pedro Taques (PSDB) visita nesta segunda-feira (29), às 8h30, a obra de construção do novo Pronto-Socorro de Cuiabá. Com um investimento de R$ 50 milhões do estado, a obra está orçada em R$ 80 milhões. Além disso, mais R$ 80 milhões serão necessários para equipar o novo hospital. A obra é executada pela prefeitura de Cuiabá e está prevista para ser entregue no mês de abril deste ano. O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) deve acompanhar o governador na obra.