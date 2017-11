Taques veta Paulo Borges

O presidente do PSDB de Mato Grosso, deputado federal Nilson Leitão, ao lado da executiva estadual do partido, informam que a convenção partidária estadual acontece nesta sexta-feira (10/11)‬, às ‪17h30‬, na sede do partido, localizado na ‪rua Alemanha, nº428‬, ‪bairro Santa Rosa, Cuiabá- MT.‬ No ocasião serão eleitas a Comissão Executiva Estadual, suplentes, membros efetivos e suplentes do conselho fiscal estadual. As chapas deverão ser registradas junto à Comissão Executiva Estadual até sete dias antes da data da realização da convenção.

Por indicação do deputado Nilson Leitão e dos deputados estaduais do PSDB, o ex-vereador Paulo Borges deve assumir a presidência do partido contra a vontade do governador Pedro Taques. O nome de Borges teria sido vetado por Taques, no entanto, Leitão optou em enfrentar o governador e manter a indicação.