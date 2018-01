Taques minimiza fala de senador e diz que confia em Carlos Fávaro

O governador Pedro Taques (PSDB) minimizou a articulação do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) para lançar sua candidatura ao Palácio Paiaguás com apoio dos partidos de oposição. A intenção do vice foi revelada no final de semana pela senador Wellington Fagundes (PR). O republicano disse que Fávaro o procurou para pedir apoia para sua eventual candidatura à governador.

Apesar de colocar em dúvida a revelação de Fagundes, o governador Pedro Taques afirmou que confia em seu vice. “O Carlos Fávaro nunca manifestou o interesse de ser candidato ao governo. Eu confio mais no Fávaro do que no senador Wellington”, disparou o tucano na manhã desta segunda-feira durante a inauguração do Ganha Tempo do bairro Morada da Serra I.

Na tentativa de demonstrar união de seu grupo político, Taques garantiu que esta junto com o vice para melhorar Mato Grosso.

Além da intenção do vice em ser candidato ao governo na eleição deste ano, Fagundes revelou que o presidente do PSD está na expectativa de assumir o comando do Executivo com um possível afastamento de Taques.

“O vice-governador nos procurou e disse que se assumisse o governo não abriria mão de ser candidato”, comentou Wellington, que também é pré-candidato ao governo estadual.