Taça Rio: Fluminense empata com o Fla e fará final com o Botafogo

Fluminense e Flamengo empataram em 1×1, ontem à noite, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na semi-final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O jogo foi dos mais movimentados, presenciado por pouco mais de 18 mil torcedores.

Os gols foram marcados por Gum, pelo tricolor, e por Éverton, para o Fla.

Como jogava pelo empate, o Flu fará a final da Taça Rio domingo com o Botafogo, no Maracanã. O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara e fará a final do Campeonato Carioca.

Fonte: Agência Brasil