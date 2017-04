A Diretoria de Competições da CBF informa a tabela detalhada das Semifinais da Copa Verde. Os jogos de ida serão disputados no sábado (15) e domingo (16), enquanto os duelos da volta acontecem na terça (18) e quinta (20). As finais do torneio serão disputadas em maio, nos dias 3 (quarta-feira) e 17 (quarta-feira).

Confira as datas e horários dos jogos:

Ida

Sábado (15)

19h30 – Santos/AP x Paysandu – A definir

Domingo (16)

17h – Rondoniense/RO x Luverdense – A definir

Volta

Terça-feira (18)

20h30 – Paysandu x Santos/AP – Mangueirão, Belém (PA)

Quinta-feira (20)

20h30 – Luverdense x Rondoniense/RO – Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT)