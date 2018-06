Tá na mesa: 71% dos brasileiros escolhem férias de olho na culinária local

Que tipo de viajante é você? O que costuma levar em conta quando está pensando no próximo destino? Será que você faz parte dos 71% dos brasileiros que elegem a culinária de um lugar como principal quesito para visitá-lo?

A plataforma de reservas online Booking.com analisou avaliações, fotos e dados de mais de 50 mil viajantes pelo mundo e concluiu que 7 em cada 10 brasileiros têm a gastronomia como parte fundamental do turismo.

E, não são somente os brasileiros priorizam as delícias e riquezas gastronômicas de um lugar na hora de fazer as malas. Entre os mexicanos, 84% pensam com carinho no cardápio de onde visitam. A Colômbia vem em segundo lugar no ranking mundial com 82% de turistas famintos por novas experiências à mesa. Os suecos ficaram na última posição, apenas 35% deles consideram a cozinha local como um dos principais atrativos.

E, por culinária local, vale tudo. Restaurante e chefs estrelados, comida de rua, descobertas deliciosas e baratinhas nos supermercados e até fast food com suas variações de sabor e cardápio. O importante é abrir a cabeça, preparar o estômago e procurar os esconderijos da boa cozinha que os locais frequentam.



Fonte: Vírgula UOL