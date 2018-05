Sylvester Stallone confirma ‘Rambo 5’ para 2019 e divulga 1º cartaz

(Foto: divulgação)

Através de seu perfil oficial no Instagram, o ator Sylvester Stallone divulgou o primeiro cartaz de Rambo V, e confirmou que o filme irá estrear nos últimos meses de 2019.

No cartaz de fundo branco, o soldado John Rambo aparece ajoelhado cravando a sua famosa faca de caça ao chão. Abaixo está escrito ‘Fall 2019’, avisando que o longa chegará aos cinemas após setembro do ano que vem.

Ao que foi divulgado sobre a história, Rambo irá até o México resgatar a filha de uma amiga sequestrada pelo cartel mexicano. O diretor do filme ainda não foi anunciado, mas o produtor Avi Lerner – o mesmo de Os Mercenários – anunciou que as filmagens começam em setembro de 2018. Stallone está coescrevendo o roteiro.

Confira o cartaz:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Fonte: Vírgula UOL