Suspeitos de furtos e receptação são presos

Três homens, sendo um autor de vários furtos e dois receptadores, foram presos no município de Guiratinga (328 km ao Sul), em ação integrada da Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar, na noite de sexta-feira (27.10), para apurar crime de furto praticado horas antes.

O jovem, M.V.C.S., foi autuado em flagrante por furto. Outros dois, L.P.N., 39, e E.F.S., 31, responderão pelo crime de receptação.

Segundo a vítima, no local funciona uma oficina mecânica, onde havia deixado seu aparelho celular sobre a mesa do estabelecimento enquanto trabalhava. Em determinado momento, chegou ao Marcos Vinícius vendendo um macaco hidráulico.

Na ocasião, ninguém se interessou em comprar a peça e ao sair da oficina o suspeito acabou subtraindo o celular de cima da mesa. Entretanto, a vítima só percebeu o furto minutos depois, quando procurou o seu telefone móvel.

Com base nas informações, os policiais conseguiram localizar M.V. em sua casa. Perguntado sobre o furto do aparelho celular e do macaco hidráulico, afirmou ter vendido o celular para L.P.N., pelo valor de R$ 100, porém, até o momento só havia recebido a quantia de R$ 50.

Com relação ao acessório do veículo, M.V. confessou se tratar de um produto de furto cometido no pátio da empresa Tripolo e, tinha guardado com L.P.N. até encontrar um comprador para o macaco hidráulico.

Diante dos fatos, M.V. foi preso e ainda relatou que dias antes, havia subtraído uma bateria veicular de uma residência e, vendido por R$ 20 para outro suspeito identificado como E.F.S.

Ambos envolvidos, L.P.N. e E.F.S., acabaram localizados e conduzidos para Delegacia de Polícia. Os três foram interrogados e autuados em flagrante delito.