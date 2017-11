Suspeitos de assassinar cabo da PM são presos

Em mais uma ação integrada e bem sucedida, a união de esforços entre as polícias civil e militar localizaram e prenderam o autor do crime que vitimou o cabo PM Lauro César, 37, na madrugada deste sábado (18.11).

Os autores do latrocínio foram detidos em suas casas. O suspeito L.M A.M., 18, no bairro Cidade Alta e o menor L.A.G., 17, no bairro José Pinto. No imóvel os policias encontraram roupas ainda sujas de sangue e uma faca, que pode estar vinculada ao crime.

L.M.A.M.., foi autuado em flagrante por latrocínio (roubo seguido de morte) e o adolescente L.A.G. responderá pelo ato infracional análogo ao mesmo crime. A dupla foi conduzida à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a delegada, Juliana Chiquito Palhares (DHPP), “eles confessaram o latrocínio, porém apresentaram contradições sobre qual deles teria executado a vítima”.

Unidos na ação, equipes da DHPP, do Grupo de Resposta Rápida de Homicídios (GRRH) da Polícia Judiciária Civil (PJC), o efetivo do 4º e 10° Batalhão da Polícia Militar e do 2ª Comando Regional (Várzea Grande) equipes da inteligência e da Força Tática.

O caso

O policial foi encontrado morto na madrugada deste sábado (18.11) dentro do seu carro, com diversos golpes de faca. O crime aconteceu no bairro Cidade Alta, em Cuiabá. O militar estava de folga e trabalhava como motorista independente em uma rede de aplicativo.

O velório do militar será realizado ainda neste sábado na funerária Monte Sião, no bairro Cristo Rei em Várzea Grande a partir das 18 horas, o sepultamento será neste domingo (19.11) às 16 horas.