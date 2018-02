Suspeito de tráfico fica 34 dias sem fazer cocô para não ir preso

(Foto: reprodução/Metro)

O inglês Lamarr Chambers, de 24 anos, acaba de bater um recorde: ele está há 34 dias sem fazer cocô, informa o Metro. O rapaz é suspeito por tráfico de drogas e está sob custódia da polícia da cidade de Essex desde o dia 17 de janeiro. Desde então ele não foi mais ao banheiro fazer o “nº 2″.

Os policiais acreditam que ele engoliu uma quantidade de drogas antes de sua prisão e esperaram pacientemente que ele faça cocô, para então pegar as drogas e usarem como prova contra ele no tribunal. A promotora Kathy Wilson disse que nenhuma “matéria fecal” foi coletada até o momento e, portanto, o caso dele continua.

Para evitar ir ao banheiro, Chambers tem se alimentado somente com oito barras de cereais por dia e passou a comer frutas e vegetais. Ele também tem comido algum peixe.

Segundo o site, o recorde britânico de uma pessoa a ficar sem fazer cocô era de 24 dias.

1 – Se organize

Ser organizado é o primeiro item de uma lista de dicas para emagrecer, pois sem organização não se consegue levar a sério uma alimentação regrada. Recomendo separar um dia da semana para cozinhar todos os alimentos. O maior segredo para resistir às tentações é ter comida sempre pronta.

Créditos: ilovebutter via Visual Hunt / CC BY

2 – Corte o açúcar

Todos os alimentos industrializados contém açúcar além do necessário, e nós também já consumimos no dia a dia açúcares naturais de carboidratos bons como o das frutas, da batata-doce e da mandioca, por exemplo. A dica é: evite industrializados e corte açúcares artificiais. Além do ganho de peso, excesso de açúcar ainda causa doenças, entre elas, o diabetes. Experimente usar Stevia ou açúcar de coco.

Créditos: VisualHunt.com

3 – Se mexa

Exercícios físicos são muito importantes para nossa saúde, ajudam na queima de gordura estocada, aceleram o metabolismo e colaboram com a produção de hormônios que ajudam a manter uma boa saúde mental e oferecem sensação bem-estar, como endorfina e serotonina. Além disso, os exercícios ajudam a manter a saciedade por mais tempo. Não se esqueça de ir a pé para a academia, se for possível, fazer atividades que te deixem feliz, como andar de skate ou patins, por exemplo, e preferir sempre as escadas.

Créditos: VisualHunt.com

4 – Não se esqueça de comer

O truque é não passar mais de 3 horas sem se alimentar. Quando sentimos fome, o cérebro entende que precisa consumir grande quantidade de alimentos e acabamos optando pelas porcarias cheias de açúcar.

Créditos: VisualHunt.com

5 – Abuse dos chás e das folhas

Chás naturais como capim cidreira e erva-doce podem ser consumidos a vontade entre as refeições. Folhas verdes também estão liberadas, pois as fibras presentes nesses alimentos ajudam muito no bom funcionamento do intestino.

Créditos: Reprodução

6 – Tome sol

A falta de sol causa déficit de Vitamina D, uma das vitaminas mais importantes e necessárias para a nossa saúde. A falta dela pode causar até depressão. Tomar meia hora de sol por ao menos uma vez por semana com 90% do corpo descoberto é muito necessário. Indiretamente, tomar sol auxilia no emagrecimento, pois causa bem-estar emocional e pode ajudar a prevenir sintomas de ansiedade que nos levam à compulsão alimentar. O sol é uma das maiores fontes de vida.

Créditos: nevil zaveri (thank you for 15 million+ views) via VisualHunt / CC BY

Fonte: Vírgula UOL