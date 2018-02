Suspeito de alugar armas é preso por tráfico e porte ilegal

Policiais do 3º Batalhão prenderam no bairro Três Poderes, em Cuiabá, um homem suspeito de alugar armas para prática de crimes. S.S.C., 28, foi preso no final da tarde de quarta-feira(31.01), em flagrante, por tráfico e porte ilegal.

Na casa dele, a PM apreendeu um revólver 38 com cinco munições e uma sacola contendo onze porções médias de maconha, uma porção média pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

No aparelho celular do suspeito, havia diálogos registrados no whatsapp oferecendo armas. Os policiais faziam rondas pelo bairro quando foram alertados sobre um homem que havia passado na rua conversando ao celular sobre venda de armas.

A partir das características físicas e dos detalhes sobre a roupa que ele usava, a guarnição o abordou. Com o apoio de outras guarnições a equipe de área apreendeu a droga e a arma. O suspeito admitiu que negocia armas pára a prática de crimes.