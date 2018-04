Susana Vieira aparece morena: ‘Fiquei Louca, cansei de ser loira’

(Foto: reprodução/vídeo)

É difícil pensar em Susana Vieira sem lembrar de suas mechas loiras. Mas, agora o mundo terá que se acostumar com o novo visual da atriz, que trocou o cabelo loiro pelo preto.

Susana mostrou a mudança radical em seu Instagram. “Me filma que eu fiquei Louca! Cansei de ser loira e pintei o cabelo de preto. Pode?“, disse no vídeo

Ela também brincou: “Você se lembra da minha voz? Mas os meus cabelos…”, fazendo referência ao comercial de shampoo Colorama, muito famoso na década de 70.

Confira o novo visú de Susana:

Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial) em 17 de Abr, 2018 às 6:05 PDT

Fonte: Vírgula UOL