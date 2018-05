Suplementos de vitaminas não melhoram a saúde, diz estudo

Algumas vitaminas podem até aumentar o risco de morte

Suplementos de vitaminas e mineral não melhorar a saúde e podem aumentar os riscos de certas doenças, segundo estudo feito na Universidade de Toronto. Apenas o ácido fólico demonstrou efeitos benéficos na redução dos riscos de infarto e derrame. As informações foram publicadas pelo site Mirror.

Entre as vitaminas e minerais avaliados no estudo, estão: vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, C, D e E. As vitaminas C, D e cálcio não mostraram benefícios na prevenção de doenças do coração. B3 e antioxidantes, no entanto, provaram causar aumento no risco de morte por qualquer motivo. “Os dados mostram que é melhor seguir uma dieta saudável do que usar suplementos de vitaminas e minerais”, concluiu o líder da pesquisa David Jenkins.

Moringa (acácia-branca)

Uma planta da Índia, contém muitas vitaminas e sais minerais (90 nutrientes e 46 tipos de antioxidantes) que auxiliam na perda de peso e queima gordura corporal. A planta possui alta concentração de vitamina C e é rica em proteína.

Créditos: Reprodução

Gengibre

Ajuda a inibir o apetite excessivo e também tem efeito termogênico, aumentando o metabolismo e estimulando o corpo a queimar gordura.

Créditos: PEXELS

Golden milk

Bebida com origem na Ayurveda, medicina desenvolvida e aplicada na Índia, que tem em sua base a cúrcuma (ou açafrão da terra). Os benefícios do Golden Milk incluem propriedades anti-inflamatórias, antioxidante, além de auxiliar na digestão.

Créditos: Reprodução

Chá verde

Essa planta (Camélia sinensis) aumenta o metabolismo, além de possuir alta quantidade de antixoxidantes que combatem o envelhecimento precoce e silencia genes envolvidos em diversos tipos de câncer

Créditos: PEXELS

Sumo de chia

Promove saciedade porque retarda o esvaziamento gástrico. Contem ômega 3, nutriente responsável pelo controle da saciedade, e redução da inflamação.

Créditos: Reprodução

