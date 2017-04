‘Supersonic’, documentário sobre o Oasis estreia na Netflix

Uma grande notícia para fãs de Oasis é que Supersonic, o aclamado documentário sobre a banda de Manchester acaba de estrear na Netflix. O filme conta a trajetória do grupo dos irmãos Liam e Noel Gallagher de 1994 até 1996, época em que os hits Wonderwall e Don’t Look Back In Anger bombavam nas rádios e o conjunto era considerado pelos ingleses a grande surpresa musical depois dos Beatles.

A direção é de James Gay Rees, o mesmo que ganhou um Oscar pelo filme Amy, sobre Amy Winehouse. A página da Netflix no Facebook comemorou a chegada do documentário neste sábado, 8.

Então já sabe, aumente o volume da TV e corra assistir!

Fonte: Vírgula UOL