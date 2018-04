Superpai de 33 anos Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Benjamin Carpenter e seus filhos

Benjamin Carpenter é um homem de 33 anos de bom coração, que vive em Shepley, West Yorkshire, Reino Unido. A razão por trás disso são quatro crianças adoráveis ​e deficientes, que esse pai solo adotou para ajudá-las a crescer em um mundo melhor.

Benjamin admite que desde muito jovem ele já tinha o desejo de ser pai. “Crescendo dentro de uma família religiosa eu sempre tive uma disposição de cuidado incutida em mim, a adoção sempre esteve na vanguarda da minha mente, pois ter filhos biológicos nunca foi uma prioridade para mim”, disse Carpenter à Unilad.

“Muitas vezes as crianças com uma necessidade adicional podem ser negligenciadas, em muitos casos, ser classificadas como“ difíceis de colocar ”, mas eu aceito totalmente que nem todos podem cuidar de uma criança / crianças com uma necessidade adicional e com razão você tem que ser fiel a si mesmo quando estiver na jornada de adoção sobre o tipo de criança que você acha melhor para você e sua família! ”

A jornada de Benjamin começou há dez anos quando ele adotou seu filho mais velho, Jack. O menino tem agora 10 anos de idade, ele tem autismo e TOC, o que significa que toda a família deve se adaptar diariamente às necessidades de Jack.

Ruby, de 6 anos, tem problemas de mobilidade e deficiências físicas. Lilly, de 5 anos de idade, é a meia-irmã biológica de Ruby, que também é surda. Toda a família aprendeu a linguagem de sinais britânica para comunicar-se eficazmente com ela. O membro mais jovem dessa família é Joseph, de 2 anos de idade, com síndrome de Down e muitas necessidades complexas associadas a ele.

Demorou 3 anos para Benjamin convencer as autoridades de que ele é realmente sério sobre a adoção e de se tornar um dos homens gays mais jovens do país a adotar uma criança. Este super pai diz que tudo isso vem com lutas e ele ainda ouve muitas opiniões diferentes sobre ser um pai gay solteiro, mas ele não poderia estar mais feliz com sua escolha.

“Muitas vezes recebo comentários como não é certo e porque você é gay, então todas as crianças serão gays “, perguntam para Benjamin. “Para mim, são apenas comentários que posso lidar com isso. Eu me vejo corrigindo comentários ingênuos. Com toda a honestidade, 70% do tempo, eles veem sentido após receberem explicação. ”

Benjamin está aberto à idéia de adotar um quinto filho. “Para mim, todos os meus filhos me trazem a alegria absoluta! Eu acordo de manhã e penso como seria minha vida sem crianças? Eu sei que estaria vazio, com certeza”, exclama.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Superpai Benjamin Carpenter dá lição ao adotar 4 crianças deficientes

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Mais galerias

Fotos coloridas mostram cotidiano dos EUA nos anos 1950

Mulher perde cabelo por causa de stress pré-casamento

Famosos brasileiros LGBTs

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Fotos coloridas mostram cotidiano dos EUA nos anos 1950

Mulher perde cabelo por causa de stress pré-casamento

Famosos brasileiros LGBTs

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278219’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL