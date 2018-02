Super-heróis tomam conta de carnaval geek nas ruas de SP

Confira fantasias do Carnaval geek em SP

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

Carnaval Geek em SP

Créditos: Instagram/Reprodução

O Carnaval de rua de 2018 em São Paulo teve espaço para fantasias do mundo geek mais uma vez. Festas organizadas por agências de publicidade, empresas, encontros de nerds e bloquinhos reuniram super-heróis, personagens de filmes e de videogame.

A loja ToyShow organizou neste sábado o Carnaval Geek de São Paulo, pela terceira vez. O evento contou com diversas atrações, como escola de samba e DJ. A loja convidou os foliões a participarem de um concurso de fantasia.

Fonte: Vírgula UOL