Sunset Sucesso!

Advogado, Businesman, Proprietário do Grupo Compori e CEO do Grupo Negocia Brasil, Cleverson Campos Contó, morando há dez anos em Cuiabá e no ano passado recebeu o título de cidadão Cuiabano, comemorou seu aniversário no último sábado (17) entre amigos e familiares no Sunset do Garden Nuun, com muita elegância e primor foi uma noite agitada regada a ótimos drinks e ótimas companhias. Muito querido pelos amigos a balada não teve hora para acabar! #Felicidades #Saúde #Sucesso