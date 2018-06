Suíço de 99 anos reencontra esposa depois de quatro anos separados

O suíço Emile Georges, de 99 anos, finalmente reencontrou sua esposa após quatro anos sem conseguir entrar em contato com ela. Ele era casado com Krajai, de 70 anos, há duas décadas e eles viviam em Koh Phangan, na Tailândia.

Em 2014, Emile teve que ir à Suíça tratar um problema de saúde. No caminho, perdeu o computador e, com ele, todos os contatos, telefones e endereço da mulher. Como nenhum deles usa internet, ficou impossível a comunicação.

Krajai acreditava que o marido havia morrido, tanto que voltou a viver com a família. Mas, numa última tentativa, Emile entrou em contato com a polícia turística de Bangkok pedindo para ser levado de volta à Tailândia.

Pedido aceito e, na última segunda-feira (25), Emile desembarcou no país e se encontrou com “o grande amor da vida”. “Este é o momento mais feliz da minha vida. Ver meu grande amor nos últimos anos da minha vida é tudo com que eu sonhei enquanto estava longe”, disse o suíço.

E, Krajai, completou: “eu vou cuidar do meu marido agora. Estou muito feliz que ele voltou. Ainda somos muito apaixonados”.

Fonte: Vírgula UOL