Suíça vence Costa Rica e fica em segundo no Grupo do Brasil

A Seleção da Suíça venceu a Costa Rica por 2 a 1 no Estádio de Níjni Novgorod, em Nizhegorodskaya. O resultado classifica o time suíço em segundo lugar no Grupo E. A primeira colocação ficou com Brasil que venceu a Sérvia por 2 a 0, em Moscou.

O jogo em Níjni Novgorod começou movimentado, com a seleção suíça buscando o ataque e a Costa Rica mais plantada na defesa. Foi nesse ritmo que o gol saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, numa jogada em que Embolo passou para Dzemaili, que chutou forte sem chance para Navas.

Depois do gol, a Costa Rica foi mais para frente e passou a ameaçar o gol defendido por Stephan Lichtsteiner. A partida continuou assim até o juiz francês Clement Turpin apitar o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, a Costa Rica passou a ousar mais no ataque, partindo sempre em velocidade em direção ao gol da Suíça. E foi nesse ritmo que conseguiu empatar aos 10 minutos, com o zagueiro Waston, ao completar de cabeça um escanteio cobrado na área do time suíço.

O empate fez com a Suíça saísse mais de sua defesa a fim de buscar o gol da virada, que aconteceu aos 42 minutos, feito pelo atacante Drmic!, que havia entrado no lugarde Gavranovic. A partir do gol, a seleção suíça passou a tocar a bola até o árbitro Clement Turpin apitar o fim do jogo.

Fonte: Agência Brasil