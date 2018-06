Suíça precisa de empate contra a Costa Rica para permanecer na Copa

A Seleção da Suíça enfrenta a Costa Rica neste momento no Estádio de Níjni Novgorod, em Nizhegorodskaya, na última rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Pelo mesmo grupo, precisando apenas de um empate para seguir adiante, o Brasil enfrenta a Sérvia, em Moscou.

O empate também é suficiente para colocar os suíços nas oitavas de final. Apesar de ter os mesmos quatro pontos do Brasil, o grupo é liderado pelos brasileiros por ter melhor saldo de gols. Já a seleção costarriquenha está eliminada e joga apenas para cumprir tabela.

O treinador da Costa Rica, Óscar Ramírez, escalou a seleção com: Keylor Navas; Cristian Gamboa, Johnny Acosta, Giancarlo González, Waston e Bryan Oviedo; Celso Borges, Colindres, Guzmán e Bryan Ruiz; e Campbell.

A Suíça, comandada por Vladimir Petkovic, está em campo com: Yann Sommer; Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Valon Behrami, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili e Steven Zuber; e Mario Gavranovic.

O árbitro da partida é o francês Clement Turpin. Ele tem como assistentes os compatriotas Nicolas Danos e Cyril Gringore.

