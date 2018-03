Sugar Babies, Daddies e Mommies: uma relação baseada em status, dinheiro e prazer

Reprodução Relacionamentos são baseados em troca de interesses

Elas buscam dinheiro, seja para conforto e boa vida ou para atingir alguma meta pessoal, eles querem andar por aí ao lado de uma mulher jovem e bonita. A união dos interesses é o que dá origem à relação “Sugar Daddy” “Sugar Baby”: é como uma troca de serviços. “Nós mulheres belas, educadas e bem instruídas devemos estar ao lado de homens que nos levem ao topo e não para baixo”, afirmou Cristina M. C., 20 anos. A Sugar Baby buscava conseguir cidadania italiana, que está quase pronta, e pretende começar faculdade na Holanda em 2020. “Parte do dinheiro veio do sugar”, segundo ela.

A estudante de jornalismo Alice B. C. também usou um patrocinador para tornar um projeto pessoal realidade. O Sugar Daddy de Alice a ajudou a construir um estúdio de fotografia. Alice e Cristina fazem parte de um grupo de mulheres que se beneficia de ofertas de homens mais velhos e com poder aquisitivo em busca de status. A plataforma Universo Sugar conecta Sugar Babies e Sugar Daddies e conta com mais de 120 mil usuários. Para participar, homens devem pagar assinatura de até R$ 799 por mês. Já as mulheres se cadastram sem custo.

O site Meu Patrocínio é outra rede social do ramo Sugar, lançada no Brasil em 2015 pela norte-americana Jennifer Lobo. Com o slogan “a rede social para quem tem sucesso, ambição e beleza…ou quer ter tudo isso”, o Meu Patrocínio une “mulheres jovens, atraentes, inteligentes e ambiciosas” a homens “bem-sucedidos, generosos e patrocinadores”. Segundo Jennifer, é uma conexão de investimentos que nem sempre envolve sexo. Na rede, Babies e Daddies dizem o que desejam e o que podem oferecer, as expectativas são alinhadas em acordos claros. O pacote pode incluir viagens, presentes, networking e estabilidade para Babies, e beleza, relacionamento transparente e status para Daddies.

O Sugar Daddy Camilo entrou para o mundo Sugar em busca de uma companheira. Juiz aposentado e divorciado, ele encontrou a Sugar Baby Paula, 22 anos, recém-formada em Direito. “Senti que eu podia ajudar essa garota a chegar aonde ela quisesse. Ela me acompanha em compromissos profissionais chatos, tornando os momentos mais leves, e gostamos de desbravar os novos restaurantes da cidade também”, contou ele. O norte-americano Luke teve algumas Sugar Babies em Nova York. Ele vive atualmente no Brasil e continua com o tipo de relacionamento. A principal diferença do Sugar nos dois países, segundo ele, é que nos EUA “tudo é mais direto”, enquanto no Brasil é preciso tratar com “mais jeitinho e sutileza”. “Por questões culturais mesmo”, explicou.

Mulheres são “putas” e homens são “ricões bem sucedidos”

Embora a prática seja cada vez mais comum, é rodeada de preconceito. “A mesma sociedade que rotula uma mulher jovem ao lado de um homem maduro e rico, também deveria rotular o homem por escolher uma jovem atraente e não uma sexagenária”, argumentou a porta-voz do Universo Sugar, Anne Viana. Segundo ela, o estilo de relacionamento é controverso, no entanto o interesse parte dos dois lados. A discriminação vem de homens e mulheres que muitas vezes consideram o relacionamento Sugar machista. Mas a CEO do Meu Patrocínio, Jennifer Lobo, discorda: “a igualdade entre os gêneros dá direito à mulher a escolher a vida que quer ter”, disse.

O psicólogo Marcelo Estrázulas apoia uma teoria que compara a mulher à fêmea na natureza. “Das várias abordagens dos machos que estão à disposição, ela escolhe o melhor”, disse ele. No passado, as mulheres escolhiam os homens mais fortes fisicamente, pois conseguiriam mais fatura de alimentos, explicou o psicólogo. A estrutura física, segundo ele, é hoje o dinheiro. “Da mesma forma que os homens estão biologicamente programados para olhem mulheres atraentes. Elas se sentem atraídas por homens com mais recursos financeiros”, acrescentou.

Sugar Mommies

A rede social Meu Patrocínio não ajuda apenas homens a encontrarem mulheres, mas também serve como uma plataforma para mulheres bem sucedidas conhecerem parceiros jovens e atraentes. O serviço lançado em 2016 é dedicado a profissionais maduras, que trabalham muito e não têm tempo de buscar companheiros. O funcionamento é similar ao do Sugar Daddy, no entanto é personalizado de acordo com os interesses de cada Mommy.

<!– r7ad.printGAds([728, 90], 'SuperBanner2'); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], 'Island2'); –>

<!– –>

