Suécia e Suíça já estão em campo pelas oitavas de final

O duelo entre Suíça e Suécia é mais um capítulo da Copa do Mundo, que vai definir o penúltimo time nas quartas-de-final. A Suécia se garantiu em primeiro lugar no grupo F, em um grupo com Alemanha, México e Coreia do Sul. Já a Suíça ficou em segundo lugar no grupo E, que também tinha Brasil, Sérvia e Costa Rica.

A Suécia vem a campo com Olsen, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson e Lustig; Svensson, Ekdal, Claesson e Forsberg; Toivonen e Berg.

A Suíça começa a partida com Sommer, Akanji, Djourou, Lang e Rodriguez; Behrami, Xhaka, Zuber, Shaqiri e Dzemaili; Drmic.

Confira a tabela de classificação da Copa do Mundo.

Fonte: Agência Brasil