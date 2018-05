Subtenente é 43º policial assassinado este ano no Rio

O subtenente reformado da Polícia Militar, Mauro Baptista de Azevedo, de 46 anos, foi assassinado ontem (4) na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava no conjunto habitacional Mangauriba, no bairro de Paciência, quando foi abordado por criminosos, que fizeram vários disparos.

Agentes da Delegacia de Homicídios fizeram uma perícia no local e encontraram várias cápsulas de fuzil. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil para quem tiver informações que levem à identificação e prisão dos responsáveis pelo homicídio.

Também ontem o capitão da PM Stefan Cruz Contreiras foi morto durante uma tentativa de assalto na estrada do Capenha, em Jacarepaguá. O corpo do militar será velado a partir das 15h de hoje, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da cidade.

Com a morte dos dois PMs, chega a 43 o número de policiais assassinados no estado do Rio este ano. Destes, 41 são policiais militares.

Fonte: Agência Brasil