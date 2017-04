Sub-20 não consegue passar pelo Santos

O Luverdense foi à Santos para o jogo de volta da Copa do Brasil sub-20 mas não conseguiu sair com a vitória na Vila Belmiro. O Santos venceu por 2 a 0 o jogo que aconteceu nesta quarta-feira as 14:00 horas (horário de MT). No jogo de ida o Luverdense saiu na frente do placar duas vezes, mas deixou o Santos empatar no fim da partida.

Os gols foram marcados por Robson Bambu e Marcos Vinícius, o primeiro foi de pênalti aos 34 minutos do segundo tempo. Já o segundo gol saiu as 40 minutos.

Para o técnico Odil Soares, o verdão fez um jogo “muito competitivo, os meninos se empenharam táticamente, mas quando sofremos o gol aos 34 do segundo tempo tivemos que sair em busca do empate e infelizmente sofremos o segundo. De qualquer maneira, estamos no caminho certo, extraindo o máximo deles e vamos continuar fazendo isto. Sempre buscamos ir bem nas competições”.