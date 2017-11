STJ proíbe casal Lesco de manter contato

O ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Campbell Marques, que soltou nesta terça-feira (31) sete presos suspeitos de envolvimento com a “grampolândia pantaneira”, proibiu a personal trainer Helen Christy Lesco de manter contato com seu próprio marido, o ex-secretário da Casa Militar, coronel Evandro Lesco. O casal Lesco foram presos acusados de obstrução à Justiça. Eles são investigados por suspeita de pertencerem a organização criminosa que operava o esquema escutas ilegais em Mato Grosso.

Além de estar proibida de ter contato com seu marido, Helen Lesco também está impedida de frequentar órgãos públicos e manter contato com os outros investigados no esquema dos grampos. “Tendo em vista sua proximidade com o governador Pedro Taques e, principalmente, com o Investigado Evandro Alexandre Ferraz Lesco, que possivelmente teria exercido relevante papel para a consecução dos crimes investigados, decreto a proibição de que tenha acesso às repartições públicas ou mantenha qualquer contato, ainda que por meio de prepostos ou qualquer outra forma indireta, com os demais investigados”, afirmou o ministro em sua decisão.

Helen Lesco deixou a prisão nesta terça-feira, mas o ministro do STJ impôs algumas medidas restritivas como a proibição sair de Cuiabá sem autorização da Justiça, não sair de sua residência no período noturno, comparecer quinzenalmente a 9ª Vara Federal de Cuiabá e entregar o passaporte para evitar uma possível fuga para fora do país.

Além do casal Lesco, o Superior Tribunal de Justiça revogou na noite desta terça-feira a prisão dos ex-secretários Paulo Taques (Casa Civil), Rogers Jarbas (Segurança Pública), Siqueira Júnior (Justiça), do major da Polícia Militar Michel Ferronato e do sargento João Ricardo Soler. Todos foram presos na “Operação Esdras”, deflagradas em 27 de setembro pela Polícia Civil, que investiga o esquema de grampos ilegais em Mato Grosso. As prisões preventivas foram substituídas por medidas cautelares.