O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-comandante da Polícia Militar, coronel Zaqueu Barbosa. Com isso, o militar, que está preso há mais de seis meses, permanecerá na prisão. Ele é acusado de participar do esquema de escutas ilegais em Mato Grosso. A decisão foi proferida na última sexta-feira (1º).