STF nega retorno de Sérgio Ricardo ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

Mesmo com o voto favorável do ministro Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, o conselheiro afasto do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Sérgio Ricardo, continuará afastado do cargo. Em decisão divulgada na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou um agravo regimental impetrado pela defesa do conselheiro que tentava anular o segundo pedido de afastamento do TCE.

Sérgio Ricardo está afastado do TCE desde janeiro deste ano suspeito de ter comprado a sua vaga de conselheiro do ex-conselheiro Alencar Soares. Já em setembro, Sérgio Ricardo e mais quatro conselheiros foram afastados do cargo por determinação do ministro do STF, Luiz Fux. Alvos da Operação Malebolge, Sérgio Ricardo, Antonio Joaquim, José Carlos Novelli, Valter Albano e Waldir Teis são foram afastados suspeitos de receberam juntos propina de R$ 53 milhões do ex-governador Silval Barbosa.

A propina seria para aprovar as contas de Silval Barbosa e autorizar obras da Copa do Mundo de 2014 e do MT Integrado. A propina, segundo delação do ex-governador, foi paga em parcelas e a pedido do conselheiro Novelli foram assinadas promissórias para garantir o repasse do dinheiro para os conselheiros.