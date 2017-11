STF nega pedido de prefeito para anular delação de Silval Barbosa

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), feito ao órgão, para anular a delação premiada do ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB). Além dos depoimentos, Silval entregou vídeos de políticos recebendo suposta propina durante a gestão dele. Em um deles, Emanuel aparece enchendo os bolsos do paletó com maços de dinheiro. À época, Emanuel era deputado estadual.