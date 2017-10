STF manda soltar Paulo Taques, Rogers Jarbas e mais cinco presos por grampos

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou no início da noite desta terça-feira (31) a prisão dos ex-secretários Paulo Taques (Casa Civil), Rogers Jarbas (Segurança Pública), Siqueira Júnior (Justiça), do coronel Evandro Alexandre Lesco (Casa Militar) e a mulher dele, a personal Helen Lesco, o major da Polícia Militar Michel Ferronato e o sargento João Ricardo Soler. Todos foram presos na “Operação Esdras”, deflagradas em 27 de setembro pela Polícia Civil, que investiga o esquema de grampos ilegais em Mato Grosso. As prisões preventivas foram substituídas por medidas cautelares.

A soltura em massa, que determinada pelo ministro Mauro Campbell, só não beneficiou o ex-comandante-geral da Polícia Militar, coronel Zaqueu Barbosa, e o cabo Gerson Luiz Correa Junior. Os militares foram presos com base no Inquérito Policial Militar sobre os grampos ilegais e não têm relação com o caso de obstrução a Justiça.

Os alvarás de soltura serão expedidos pela 9ª Vara da Justiça Federal e a previsão é que os acusados sejam libertados ainda esta noite.