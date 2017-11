STF dá prazo de cinco dias para Assembleia explicar soltura de Gilmar Fabris

“Assim, porque os deputados estaduais poderiam recorrer a outras instâncias do Poder Judiciário, não seria justificável estender-lhes igual imunidade”, afirmou a associação, na ação.

Fabris foi preso no dia 15 de setembro, por determinação do STF, suspeito de obstrução da Justiça no âmbito da Operação Molebolge, da Polícia Federal. A operação investiga crimes de corrupção e pagamento de propina a políticos durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). No dia 24 de outubro, 19 dos 25 deputados estaduais votaram na sessão ordinária pela revogação da prisão de Fabris e revogação da suspensão do mandato. (Com informações do G1 MT)