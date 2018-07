Start-up cria rede social profissional exclusiva para pessoas negras

Não é segredo que os altos postos do mercado trabalho ainda tem maioria de brancos contratados. Para tentar mudar esta diferença racial, a ex-consulesa da França, Alexandra Loras, e Anderson Carvalho lançaram no ano passado a plataforma digital Protagonizo.

O app gratuito é uma rede que conecta profissionais negros qualificados a grandes empresas, como Carrefour, Google e J.P. Morgan. Ao todo, são 56 multinacionais parceiras.

No bando de dados, a plataforma já tem mais de dois mil currículos cadastrados. Todos de brasileiros negros com excelente formação que falam mais de uma língua e vieram de prestigiadas universidades, como FGV e USP.

Fonte: Vírgula UOL