A rede de lojas de cafés anunciou que vai banir o uso de canudos de plásticos de todas as suas lojas no mundo até 2020.

Para isso, a empresa americana criou um novo copo que não precisa do acessório e também está investindo em novos materiais menos poluentes. Ao todo, um bilhão de canudos plásticos são usados pelos clientes da rede todos os anos.

Fonte: Vírgula UOL