Starbucks fecha as portas para treinamento contra racismo nos EUA

Treinamento foi organizado após episódio racista de funcionária que terminou com dois clientes negros presos

Mais de oito mil unidades da rede de cafeterias Starbucks nos Estados Unidos fecharam as portas na terça-feira (29) para um treinamento contra racismo. Segundo a empresa, a medida não é ainda uma solução para ações preconceituosas de funcionários, mas é o primeiro passo.O treinamento foi anunciado após dois homens negros serem presos em uma unidade na Filadélfia em abril, segundo informou o The Guardian.

Leia maisStarbucks dos Estados Unidos vai começar a vender pizza italianaStarbucks sofre boicote após racismo contra clientes negros

Na ocasião, uma funcionária chamou a polícia para deter os dois homens que aguardavam no local para uma reunião de negócios. O ocorrido teve forte repercussão nas redes sociais. Na terça-feira, cerca de 175 mil empregados receberam um treinamento especial sobre a história dos negros e do racismo no país.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Olímpica

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Rainha aranha

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Ciclista

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Dançarina de Cancan

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Halloween

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Jedi

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Jogadora de Futebol

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Karate Kid

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Lego

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Malhada

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Mamãe Noel

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Medusa

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Mulher-Maravilha

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Pescadora

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: ReproduçãoReprodução

Piloto de kart

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Puladora de corda

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Rainha do ski

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Úrsula, da Pequena Sereia

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Yoga

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Olímpica

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Rainha aranha

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Ciclista

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Dançarina de Cancan

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Halloween

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Jedi

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Jogadora de Futebol

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Karate Kid

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Lego

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Malhada

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Mamãe Noel

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Medusa

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Mulher-Maravilha

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Pescadora

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: ReproduçãoReprodução

Piloto de kart

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Puladora de corda

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Rainha do ski

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Úrsula, da Pequena Sereia

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Yoga

O ilustrador Abe Green resolveu desenhar no copo em que tinha acabado de tomar café e começou uma série incrível de ilustrações chamada A Vida Secreta da Sereia do Starbucks

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Animal selvagem misterioso

Mulher de 71 anos grávida

Giselle Kenj e suas cobras

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Animal selvagem misterioso

Mulher de 71 anos grávida

Giselle Kenj e suas cobras

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1127605’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL