Stan Lee cai em golpe de cheque falso e perde quase 1 milhão de reais

Stan Lee

Stan Lee, escritor e criador do Universo Marvel, foi vítima de um golpe de cheque falso e perdeu a quantia de 300 mil dólares (cerca de 994 mil reais na cotação deste sábado, 30) de sua conta bancária, informa o TMZ.

Segundo o site, os advogados de Stan Lee afirmam que a assinatura do escritor foi falsificada no cheque, que é nominal à empresa de merchandising Hands of Respect. A empresa ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto e o caso está sendo investigado pela polícia de Beverlly Hills.

Stan Lee completou 95 anos nesta quinta, 28, e já confirmou as suas tão aguardadas participações especiais nos filmes de Pantera Negra e Vingadores: Guerra Infinita, ambos com estreias marcadas para 2018.

As aparições de Stan Lee em filmes e séries

1 de 29

Agents of Shield (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Barrados no Shopping (1995)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Big Bang Theory

Créditos: Reprodução/Vídeo

Big Hero 6 (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Capitão América (2011)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Capitao América – Soldado Invernal (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Demolidor (2003)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Guardiões da Galáxia (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Heroes

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro (2008)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro 2 (2010)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem de Ferro 3 (2013)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Homem Formiga (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Hulk (2003)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Hulk (2008)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O Espetacular Homem Aranha (2012)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O Espetacular Homem Aranha 2 (2014)

Créditos: Reprodução/Vídeo

O julgamento do Incrível Hulk (1989)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Os vingadores (2012)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Os Vingadores 2 (2015)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Quarteto Fantástico (2005)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man 2 (2004)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man (2002)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Spider Man 3 (2007)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Thor (2011)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Thor 2 (2013)

Créditos: Reprodução/Vídeo

X-men (2000)

Créditos: Reprodução/Vídeo

X-men – O Confronto Final (2006)

Créditos: Reprodução/Vídeo

Fonte: Vírgula UOL