Sri Lanka lidera lista de países para viajar em 2019

Sri Lanka

A Lonely Planet lançou esta semana sua coleção anual de melhores destinos, tendências, jornadas e experiências para o próximo ano. Os especialistas da publicação especializada em viagens revelam os dez países, cidades, regiões e os lugares com o melhor custo benefício para se visitar na lista Lonely Planet’s Best in Travel 2019.

O Sri Lanka, uma ilha multidimensional, conquistou o desejado 1º lugar entre os países para se viajar em 2019, enquanto a Alemanha ficou em 2º lugar e o Zimbábue em 3º. Copenhagen, a “capital cool” dinamarquesa foi nomeada a cidade número 1 por sua cena gastronômica mundialmente famosa e posto de potência do design, seguida pelo “vale do silício” chinês, Shenzhèn, e a emergente capital sérvia da juventude e da cultura, Novi Sad.

A região número 1 é Piemonte, na Itália, lar de Leonardo Da Vinci e patrimônio da Unesco. Celebrando os 50 anos de Woodstock, a cidade americana de Catskills aparece em 2º lugar, seguida pelo Norte do Peru.

O Sul do Vale do Nilo, no Egito, Łódź, na Polônia e as Montanhas Great Smorky, nos Estados Unidos, foram escolhidos os 3 destinos com melhor custo-benefício em 2019.

A cada ano, a lista Best in Travel da Lonely Planet começa com indicações da enorme comunidade de editores, pesquisadores, locais e influencers da Lonely Planet, e estas são ranqueadas e escolhidas por um painel de juízes. O resultado final é uma lista eclética de destinos com motivos únicos, atraentes e atuais para serem visitados no ano que está por vir – além de tendências em viagem para se ficar de olho.

Top 10 países:

1. Sri Lanka

2. Alemanha

3. Zimbábue

4. Panamá

5. Quirguistão

6. Jordânia

7. Indonésia

8. Bielorrússia

9. São Tomé e Príncipe

10. Belize

Zimbábue

Créditos: Divulgação

Germany

Créditos: Divulgação

Sri Lanka

Créditos: Divulgação

Zimbábue

Créditos: Divulgação

Germany

Créditos: Divulgação

Sri Lanka

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL