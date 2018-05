Spray de pimenta pode ser vendido para proteção pessoal no Brasil

Ideia é proporcionar a mulheres uma ferramenta de proteção

O Congresso pode liberar a venda e uso de spray de pimenta para uso pessoal, como forma de proteção. Segundo o jornal Extra, um projeto de lei, em análise no Senado Federal, prevê a fabricação, importação e comercialização do produto para segurança pessoa. Atualmente, o uso de spray de pimenta é restrito a agentes da Segurança Pública. Um dos objetivos principais do projeto criado pelo senador Wilder Morais (DEM-GO) é proporcionar às mulheres uma ferramenta contra criminosos.

“É preciso combate os criminosos e permitir que seja a sua primeira proteção, que ela possa lutar pela própria vida e pela dignidade quando o Estado tiver falhado em protegê-la”, afirmou Morais. Se a venda for aprovada, fica atrelada às condições de somente acontecer para pessoas maiores de 18 anos e criação de um banco de dados por no mínimo 12 meses sobre os compradores.

Arábia Saudita

O país islâmico pune estuprador e vítima com decapitação em público. As cabeças são costuradas de volta ao corpo e os envolvidos são enterrados. Também há a execução por apedrejamento, que é mais lenta e sofrida para o criminoso

Créditos: Reprodução

Afeganistão

O estuprador é morto com tiro na cabeça. A sentença é aplicada em quatro dias

Créditos: Reprodução

China

Tem pena de morte ao estuprador. Um tiro é disparado na espinha dorsal, abaixo do pescoço na aplicação da sentença. O sistema de condenação acontece de forma rápida e, em alguns casos, homens inocentes são executados. Castração também pode ser usada como pena para estupradores

Créditos: Reprodução

Emirados Arabes Unidos

Estuprou, morreu. Nos Emirados Árabes Unidos, o estuprador é enforcado em um período máximo de sete dias após a condenação

Créditos: Reprodução

Coreia do Norte

Regida por um ditador, a Coreia do Norte aplica punição instantânea a estupradores: o criminoso é morto com tiro na cabeça

Créditos: Reprodução

Irã

O estuprador é condenado à morte e enforcado em público. Em alguns casos, a vítima pode impedir a pena de morte e o estuprador é condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Índia

Estupro não era considerado um crime grave no país, mas as coisas mudaram em 2013. Uma mudança na lei instituiu que estupradores podem ser condenados à morte e até executados por enforcamento

Créditos: Reprodução

Holanda

Na Holanda, diversos atos são considerados “estupro”. Até mesmo dar selinho em alguém sem permissão pode envolver punição por estupro. As penas variam de acordo com a idade e condições do criminoso, mas variam de 4 a 15 anos

Créditos: Reprodução

França

Na França, a pena para crimes que envolvem estupro também variam de acordo com as características do caso. As sentenças variam de 15 anos, 30 anos e até prisão perpétua com base nos danos causados à vítima

Créditos: Reprodução

Estados Unidos

Os Estados Unidos seguem as leis federais e estaduais. Se o caso de estupro é julgado pela lei federal, o estuprador pode ser condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL