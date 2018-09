SpaceX anuncia nesta 2ª primeiro voo com turista espacial

SpaceX anuncia primeiro turista espacial

A SpaceX faz o anúncio do primeiro voo turístico para a lua, na sede da empresa em Hawthorne, Califórnia, nesta segunda (17).

Não será a mesma missão que o fundador da SpaceX, Elon Musk, antecipou no ano passado. O plano original exigia que dois passageiros pagantes voassem ao redor da lua este ano, usando um foguete Falcon Heavy e uma cápsula da tripulação Dragon.

Na época, Musk disse que a dupla abordou a SpaceX com a proposta de enviá-los em um voo de uma semana e pagou um depósito “significativo” para a viagem.

A nova estratégia é ainda voar ao redor da lua, mas usando um foguete ainda maior da SpaceX, ainda em desenvolvimento. Agora, parece que haverá apenas uma pessoa a bordo.

Dado que este novo foguete BFR, como é apelidado, ainda está por ser construído, o voo presumivelmente está a pelo menos alguns anos distância.

A SpaceX divulgou o teaser via Twitter na quinta-feira. Representantes da empresa se recusaram a oferecer detalhes adicionais na sexta-feira.

O objetivo final de Musk é colonizar Marte. Esta missão lunar – um sobrevoo, não um pouso – representa “um passo importante para permitir o acesso de pessoas comuns que sonham em viajar para o espaço”, disse a SpaceX em um tweet.

Em seu site, a SpaceX está divulgando o “primeiro passageiro na missão BFR lunar”, sugerindo que haverá mais.

Seria a primeira visita lunar da humanidade desde 1972. Vinte e quatro astronautas da NASA voaram para a Lua de 1968 a 1972, e apenas 12 deles percorreram a superfície. O próximo mês de julho será o 50º aniversário do primeiro pouso na lua tripulada de Neil Armstrong e Buzz Aldrin, da Apollo 11.

Fonte: Vírgula UOL