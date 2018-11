SP tem aplicativo gratuito para acessar eventos e programação cultural

Um aplicativo de celular gratuito lançado hoje (21) pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo reúne informações sobre atividades culturais de todo o estado. O objetivo é aproximar o público dos eventos realizados em todo o território paulista, além de instituições culturais.

Com o aplicativo, é possível localizar eventos na capital, no interior e no litoral, como festivais, concertos, exposições, peças de teatro, shows, apresentações circenses, dança, contação de histórias e oficinas culturais.

“Esse aplicativo é uma nova maneira de se conectar à programação cultural do Estado e será muito útil não apenas para os paulistas, mas a todos os brasileiros, já que São Paulo é um dos principais destinos turísticos do país, exatamente por sua riqueza e diversidade cultural”, disse Romildo Campello, secretário de Cultura do estado. O aplicativo Sistema Estadual da Cultura pode ser baixado gratuitamente no Google Play, e, segundo a secretaria, estará disponível na App Store em breve.

Além dos eventos, o aplicativo tem informações sobre teatros, museus, bibliotecas, salas de espetáculos e patrimônios históricos. O usuário pode descobrir como chegar aos lugares, acessar fotos e preços das atividades. Uma das funcionalidades do aplicativo permite que o usuário acesse diretamente eventos de seu interesse.

Os eventos listados no aplicativo não contemplam apenas aqueles promovidos pela Secretaria da Cultura, mas por todos os produtores que cadastrarem suas ações na plataforma Estado da Cultura pelo site www.estadodacultura.sp.gov.br.

Fonte: Agência Brasil