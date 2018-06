“Sou uma pessoa boa, normal e meu passado está morto”, afirma Lindsay Lohan

Lindsay Lohan

Leia mais#ComSalarioDoNeymarEu: brasileiros se divertem com milhões do …Dua Lipa interrompe show e sai do palco chorando por problema de …

Lindsay Lohan concedeu uma entrevista para o The New York Times e falou sobre o passado lotado de polêmicas. A atriz disse que se incomoda um pouco por relembrarem o tempo todo de tudo o que fez de ruim na vida.

“Sou uma pessoa boa e normal. Não tenho intenções ruins e meu passado tem que ficar lá atrás, no passado. As pessoas tem que superar isso e parar de ficar trazendo essas situações à tona, porquê isso já foi! Está morto. E é a parte mais importante de tudo para mim”, afirmou.

Atualmente, Lindsay é dona de um clube de praia na Grécia e se mudou para Dubai, nos Emirados Árabes. “Acho que sucesso é a melhor forma de se vingar, além do silêncio também. Quando eu escolhi mudar o meu futuro, a minha vida, foi algo do tipo: ‘onde será o único lugar do mundo em que eu possa encontrar silêncio?’”, disse.

Para terminar, Lindsay falou sobre a briga flagrada por um paparazzi com o ex-noivo Egor Tarabasov. “Aconteceu aqui mesmo, em Mykonos. E foi o momento em que eu percebi que vinha perdendo o controle total da minha vida. Me despedi de todos e prometi só reencontrá-los quando estivesse pronta. Foi ali que entendi o que se passava e disse a mim mesma. Sabe de uma coisa? Se houver algo que eu possa fazer será pegar aquela praia e torná-la a minha praia”, completou.

Fonte: Vírgula UOL