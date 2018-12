‘Sou um pouco de cada mulher preta’, diz Drik Barbosa

Drik Barbosa em foto de Luciana Faria

Leia mais’Mulheres, trans, gay, drag e pretas são o futuro’, diz Teto …Favela Sounds destaca criatividade e afeto das periferias

Um dos principais encontros do mercado de música da América Latina, entre 5 e 9 de dezembro, ocorre a sexta edição da Semana Internacional de Música de São Paulo ocupa a capital paulista com palestras, apresentações, rodadas de negócio, entre outras atividades focadas no novo mercado do meio.

Com patrocínio da Oi, apoio da Oi Futuro, Natura Musical e TNT Energy Drink, a sexta edição do evento tem o Centro Cultural São Paulo como base mais uma vez.

A programação de showcases diurnos, que acontece de 6 a 8 de dezembro, na Sala do Adoniran Barbosa (Centro Cultural São Paulo), é sempre um dos pontos altos da programação e um nomes que deve se destacar é o da rapper, cantora e compositora Drik Barbosa, ícone da nova cena de São Paulo.

Qual é o conceito de Espelho e em que momento ele surgiu?

Drik Barbosa – O EP Espelho nasceu da minha necessidade de ter um trabalho concreto. Eu faço música há mais de 10 anos, mas não tinha um material que apresentasse esse trabalho de maneira completa. Não havia um compilado de temas e mensagens que eu queria passar em um material só e eu sentia falta disso. Já tinha lançado singles, tinha participações com outras MC’s, mas ainda faltava esse trabalho para eu chamar de meu e com a Laboratório Fantasma eu consegui realizar.

O conceito de Espelho é me abrir através das faixas e dos temas. Muitas letras são a minha vida, o que eu passei ou o que eu quero passar. No caso de “Camélia”, por exemplo, a música fala sobre a negritude e o que outras mulheres negras passam. É um trabalho bem íntimo. A ideia é se olhar no espelho de uma forma sincera e sem máscaras, olhar pra si mesmo e falar: “Essa sou eu e não vou me moldar para caber na sociedade”. A intenção é que esse disco vá além de mim, do que eu enxergo no meu espelho.

Como o Brasil pode contribuir com o afrofuturismo?

Drik – A música é atemporal e é muito nítida a mudança que vem acontecendo na música através das gerações. O que eu mais reparo e mais me agrada hoje em dia é que nós colocamos mais verdade nas letras que estão sendo escritas. O mais legal é que isso não está acontecendo só no rap, até porque essa é a essência dele, mas na música em geral. Você consegue ver no pop ou no sertanejo, mulheres falando sobre o empoderamento ou sobre ocupar os espaços que também são femininos. A negritude canta cada vez mais, não só dentro do rap, mas em outros gêneros musicais. E, também tem os homossexuais falando sobre a homofobia. Todas essas verdades que têm sido colocadas, tornam as letras mais sinceras e consequentemente toca muito as pessoas e, transforma as vidas de quem ouve.

O que tá rolando de mais interessante na música atual, na sua opinião?

Drik – Os meus valores são a minha honestidade e minha sinceridade, o amor próprio, a empatia comigo e com os outros. Eu fui ensinada a ver mundo da melhor forma possível e tratar as pessoas como eu quero ser tratada. A fé que eu tenho move muito a maneira como eu trato o próximo. Eu tenho o pé no chão, corro atrás das coisas, quero encontrar um equilíbrio entre a razão e a emoção.

Em que aspectos o racismo na música é mais evidente, na sua opinião?

Drik – Sobre a minha referência estética, eu me vejo em toda mulher negra. Eu sou um pouco de cada mulher preta que alcançou e tem dado passos para lugares que a gente sabe que é nosso, mas não é ocupado por nós. Eu acredito que isso acontece porque nossa autoestima foi muito pisoteada e ainda é. A gente tem na música a Iza, a Ludmilla, a Elza Soares, a Ellen Oléria que foram conquistando o seu próprio espaço. Tem muita mulher preta incrível, de traços pretos que não necessariamente foram tão miscigenadas e tem traços finos para serem aceitas como mulheres bonitas, como referências de beleza. Eu me enxergo em cada uma delas.

O racismo na música é o racismo no mundo. Não tem jeito, nós somos afetados em todos os lugares. A partir do momento que a gente existe como um corpo negro, sofremos racismo. Nós temos menos reconhecimento do que outros artistas. A questão estética que é uma que conta muito nesse meio do entretenimento e da música e o fato de ser uma mulher negra, limita meus passos dentro dessa indústria. Outra, é a de classe social que também fala muito dentro da música, isso porque, quanto menos dinheiro você tem, maiores são as suas dificuldades para divulgar seu trabalho e fazer ele acontecer. Para nós, negros, isso é um fato, exatamente porque a gente vive nas margens, por consequência de tudo que a nossa negritude passou. Mas, a gente está lutando para que isso mude.

Drik Barbosa em foto de Luciana Faria

Quais são suas maiores influências?

Drik – Minhas maiores referências de resistência e de existência, em primeiro lugar, são as mulheres da minha família, principalmente a minha mãe. Ela que luta até hoje para que eu e minhas irmãs nos sintamos seguras, que tenhamos sempre o apoio dela, que nunca falte nada para nós, mesmo que nós mesmas já andamos com as nossas pernas. Eu aprendi com ela a ter essa independência financeira e não depender dessa questão que a gente vive na sociedade de que você tem que ter um marido para ele pagar tudo para você e ser dona de casa. Para mim foi muito importante eu ser ensinada assim, ainda uma artista.

Dentro da música, são muitas as minhas referências. Eu tenho a Erykah Badu e a Lauryn Hill como artistas internacionais que eu admiro muito e são influências no meu trabalho. Além delas, a Beyoncé que eu sou muito fã e ela é uma referência como cantora e como mulher independente que gera seu próprio trabalho. Mesmo que ela tenha uma equipe, a decisão parte dela e eu sigo muito isso, porque eu quero que tudo tenha a minha verdade e a minha opinião. Outras MC’s são também referência para mim como a Mc Stefanie e a Negra Lee. É difícil escolher e falar só algumas, porque eu tenho muitas referências de mulheres incríveis.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Anna Tréa

Anna Tréa

Créditos: Divulgação

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

Créditos: Camila Svenson

Gali

Gali, antes conhecida como Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Bayo

Bayo

Créditos: Douglas Mendes

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Mariana Furquim

Mariana Furquim

Créditos: Antonio Brasiliano

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Anna Tréa

Anna Tréa

Créditos: Divulgação

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

Créditos: Camila Svenson

Gali

Gali, antes conhecida como Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Bayo

Bayo

Créditos: Douglas Mendes

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Mariana Furquim

Mariana Furquim

Créditos: Antonio Brasiliano

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Mais galerias

Morrissey em São Paulo – 2018

New Order em São Paulo – 2018

Lançamentos da Editora Terreno Estranho

Mais galerias

Morrissey em São Paulo – 2018

New Order em São Paulo – 2018

Lançamentos da Editora Terreno Estranho

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-957230’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL