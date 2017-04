“Sou um homem evoluído”, diz Thammy Miranda sobre se assumir transexual

Thammy Miranda descobriu há cerca de dois anos que era um homem transexual. O ator deixou o peso de ser o sucessor do título de Rainha do Bumbum, por conta de sua mãe, Gretchen, pra ir em busca de sua felicidade, enfrentando uma série de preconceitos para alcançar esse objetivo.

Hoje aos 34 anos, Thammy falou com a revista Quem sobre seu relacionamento com Andressa Ferreira e a nova vida, que engatou especialmente após a realização de uma mastectomia e a inclusão de hormônios, que o fizeram ficar com uma aparência mais masculina.

“Fiquei mais confiante, mas, ao mesmo tempo, mais egoísta. Tenho que tomar cuidado sempre com isso. A gente começa a se reconhecer, a se gostar, e acaba pensando só na gente mesmo, esquecendo um pouco da parceira. Então, até minha cabeça adaptar, foi complicado. Os hormônios mexem muito com a sensibilidade, me deixou nervoso. Mas não consigo programar o que quero ser ou fazer como namorado. É no instinto. Acho que tenho uma facilidade para entender melhor a mulher porque sou um homem evoluído (risos)”, disse ele.

Thammy se assumiu homossexual há 10 anos. Depois, se descobriu trans. Ele também falou sobre esse processo. “Na verdade, o público passou por esse processo junto comigo. Eu nem sabia que existia transexual, nem mesmo o termo. Foi passando o tempo e ainda tinha alguma coisa que não estava certa. Não estava satisfeito comigo mesmo. Foi quando eu fui saber o que era transexual. Na hora falei: ‘Cara, você é isso aí’. Fui me reconhecendo como homem e buscando adaptar o meu corpo da forma com a qual eu me sentia. Comecei a tomar os hormônios há dois anos e meio e, depois da cirurgia, é como se eu tivesse colocado tudo de dentro para fora. Não me sentia completo. Parecia que tinha algo fora do lugar”, afirmou.

O ator também voltou a falar da razão pela qual resolveu não mudar de nome, apenas de gênero. “Decidi trocar os documentos muito tarde e por isso não quero trocar o nome. Acho que nem ia atender por outro nome. Ainda tem gente que não se acostumou a me tratar pelo gênero masculino. Visualmente acho que não tem motivo, mas tem gente que tem a imagem de antigamente. Respeito o tempo de cada um, mas me incomoda quando vejo que fazem de propósito. Meus parentes ainda oscilam. Até a Andressa ainda se policia. A gente teve uma conversa e eu disse: ‘Se você que dorme e acorda comigo não se esforça, imagina quem não me conhece?’. Depois disso ela começou a prestar mais atenção”, contou.

Fonte: Vírgula UOL