‘Sou lindo’! Cristiano Ronaldo e seu filho já são o melhor meme da Copa

Cristiano Ronaldo é conhecido, além de eleito cinco vezes como melhor jogador de futebol do mundo, por sua autoconfiança e vaidade. Dentro ou fora de campo, ele está sempre com aquele sorrisão branco estampado. Nas redes sociais, nem se fala.

Os brasileiros não perdoaram e criaram o melhor meme da Copa até agora com diálogos entre o craque português e seu filho. Usando imagens do Instagram do atacante, a internet até apelidou o fofo Cristiano Ronaldo Júnior como baby Cris.

Confira tudo na galeria abaixo:

Cristiano Ronaldo e filho viram meme na Copa

Internet brinca com excesso de confiança do craque português

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL