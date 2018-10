Sósia de Ross, do Friends, é procurado pela polícia por assaltar mercado

(Foto: reprodução/ vídeo)

Um homem, sósia do ator David Schwimmer, que interpreta o personagem Ross Geller na série Friends, está sendo procurado pela polícia de Blackpool, na Inglaterra, por assaltar um mercado.

A imagem do ladrão rodou a internet e viralizou entre os fãs da série. O próprio David Schwimmer brincou com a situação e refilmou o momento em sua conta no Twitter. Na legenda, explicou: “Oficiais, juro que não fui eu. Como vocês podem ver, eu estava em Nova York. Para a policia de Blackpool, boa sorte com a investigação”.

Até o momento o homem não foi identificado. Confira o post de Schwimmer:

Officers, I swear it wasn’t me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) 24 de outubro de 2018

Atores de Friends:

Matthew Perry

Créditos: Getty Images

Courteney Cox

Créditos: Getty Images

David Schwimmer

Créditos: Getty Images

Jennifer Aniston

Créditos: Getty Images

Matt LeBlanc

Créditos: Reprodução / Getty Images

Lisa Kudrow

Créditos: Getty Images

