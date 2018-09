Sósia brasileira de Nicki Minaj tenta se encontrar com rapper em São Paulo

(Foto: reprodução/ montagem) Karen Havary e Nicki Minaj

A brasileira Karen Havary, conhecida mundialmente como sósia de Nicki Minaj, quer se encontrar com a rapper a todo custo. A cantora, dona do hit ‘Anaconda’, está em São Paulo para show único e fechado na festa de serviço de streaming TIDAL, que acontece nesta quarta, 26.

Karen já fez cerca de 40 procedimentos estéticos e gastou mais de R$ 200 mil para ficar igual à Nick Minaj. Ela chegou a criar a hashtag #NickiParaTodos em protesto virtual ao show fechado da cantora na capital paulista.

Segundo informa a CO Assessoria, a sósia de Minaj decidiu sair de Londres e veio até ao Brasil para tentar realizar esse encontro. Será que vai rolar?

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: divulgação CO Assessoria

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: divulgação CO Assessoria

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: divulgação CO Assessoria

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: reprodução

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: reprodução

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: reprodução

image006

sosia-nicki-minaj

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: divulgação CO Assessoria

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: divulgação CO Assessoria

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: divulgação CO Assessoria

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: reprodução

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: reprodução

Sósia brasileira de Nicki Minaj

Créditos: reprodução

image006

sosia-nicki-minaj

