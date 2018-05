Sorriso de refrigerante: dentes podres podem virar rótulo de bebidas doces

Pesquisa descobriu que o uso de imagens de dentes estragados nos rótulos de bebidas doces pode diminuir o consumo dos produtos

Imagens gráficas criadas por um estudo mostram como o consumo de bebidas doces pode agredir os dentes. A proposta da pesquisa é alertar crianças e jovens sobre o riscos e incentivar o consumo de bebidas naturais. As informações foram publicadas no Independent.

O uso de imagens de alerta similares às usadas em pacotes de cigarro, no entanto com foco em diabetes, obesidade e problemas nos dentes ajuda a diminuir o consumo de bebidas doces, segundo a pesquisa feita pela Universidade Deakin, na Austrália.

Líder do estudo, a professora Anna Peeters propõe o uso dessas imagens em rótulos de refrigerantes e outras bebidas industrializadas em uma tentativa de combater a obesidade. O estudo será apresentado no Congresso Europeu de Obesidade em Viena.

Café

O tão amado cafezinho é um dos que mais escurecem os dentes, principalmente se for consumido com muita frequência.

Créditos: Reprodução

Chá

Alguns tipos podem ser piores que o café, já que o chá tem substâncias naturais chamadas taninos, responsáveis por manchas dentárias.

Créditos: Reprodução

Beterraba

Apesar de ser rica em vitaminas e minerais, seu pigmento roxo pode certamente manchar a dentição.

Créditos: Reprodução

Limão

Embora não seja escuro, o ácido presente na fruta potencializa a maior captação de pigmentos. E mancha!

Créditos: Reprodução

Açaí

Evite o excesso! Essa delícia de verão atrapalha quem almeja um sorriso branquinho. Isso porque a cor forte e escura da fruta favorece o escurecimento dos dentes.

Créditos: Reprodução

Mirtilos, framboesas e cranberries

Todas essas frutas com pigmentação mais escura podem provocar um tom escurecido ao seu sorriso.

Créditos: Reprodução

Molho shoyu

O molho de soja é escuro, ácido e tem corantes artificiais. São características certeiras na missão de corroer o esmalte dos dentes.

Créditos: Reprodução

Refrigerantes à base de cola

Além de coloridos artificialmente, são ácidos e atacam o esmalte e a dentina. Outro ponto negativo dessas bebidas é o excesso de açúcar, que favorece o surgimento de cáries.

Créditos: Reprodução

Vinagre balsâmico

Assim como o shoyu, é escuro e pode tingir os dentes.

Créditos: Reprodução

Vinho tinto

Quanto mais escuro for o vinho, maior será a sua capacidade de manchar. É uma bebida ácida e que pode contribuir para a desmineralização do esmalte, deixando os dentes mais escuros e mais sensíveis.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL