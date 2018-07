Sophie Turner fala sobre a última temporada de ‘Game of Thrones’: “Imprevisível”

Sophie Turner

Sophie Turner, a Sansa Stark de Game of Thrones, resolveu falar um pouco sobre a última temporada da série, que só chega em 2019.

“As pessoas criaram tantas teorias sobre como vai acabar, quem vai acabar onde, quem vai acabar com quem. Realmente é muito imprevisível o modo como termina. Eu estou muito satisfeita com isso, e acho que os fãs também irão ficar”, afirmou em entrevista ao Digital Spy.

Sophie já tinha dito que a série terá mais sangue e mais mortes. Além disso, a atriz contou que os episódios terão “grandes e belas cenas de batalha”.

Fonte: Vírgula UOL