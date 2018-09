Sophie Turner diz que final de Game of Thrones deve deixar fãs “bem divididos”

Sophie Turner

Leia maisLinda Hamilton e Schwarzenegger aparecem juntos em set de ‘O …Mãe filma filho de 10 anos sendo tatuado e gera polêmica na web

A última temporada de Game of Thrones só chega em 2019, mas Sophie Turner já avisou que os episódios não devem agradar todo mundo, não. Inclusive, ela acha que o final vai “dividir” os fãs.

“Quem sabe se vai agradar aos fãs. Eu acho que muitos ficarão desapontados, outros ficarão deliciados. Será muito interessante ver a reação das pessoas, mas para mim, ao ler o roteiro, foi muito doloroso. Especialmente chegar à página em que está escrito ‘Fim’”, afirmou.

Sophie Turner também falou um pouco do que acontece com Sansa na última temporada. “Sansa meio que assume o controle sobre quem é, sobre o que defende. Ao longo das outras temporadas, ela não tem muita noção do que quer, de onde está, de quem realmente ela é. No fim da oitava temporada, sinto que ela é a personagem com mais certezas”, completou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Carnlough, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

The Dark Hedges, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Tollymore Forest Park, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Castelo Audley, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Minčeta Tower, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Jesuit Stairs, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Girona Cathedral, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Trsteno Arboretum, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Mývatn, Islândia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Ulica Od Rupa, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Carrer Del Bisbe Josep Cartañà, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik West Harbour, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Janela Azul, Malta

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Girona Cathedral, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Tollymore Forest Park, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Pile Gate, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Attard, Malta

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Carnlough, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

The Dark Hedges, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Tollymore Forest Park, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Castelo Audley, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Minčeta Tower, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Jesuit Stairs, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Girona Cathedral, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Trsteno Arboretum, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Mývatn, Islândia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Ulica Od Rupa, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Carrer Del Bisbe Josep Cartañà, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik West Harbour, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Janela Azul, Malta

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Girona Cathedral, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Tollymore Forest Park, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Pile Gate, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Attard, Malta

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Ana Paula Renault

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Como seria se os Vingadores usassem os uniformes das HQs

Ana Paula Renault

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1255330’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL